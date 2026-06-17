ميسي يكشف سر دموعه بعد هدفه الأول في الجزائر

كان ليونيل ميسي، وقد غلبه التأثر، يمسح دموعه بقميصه بعد تسجيله الهدف الأول للأرجنتين ضد الجزائر في كأس العالم، وهو هدفٌ شكّل بداية أداءٍ تاريخيٍّ سجّل فيه ثلاثة أهداف ليضمن فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-0.

ولكن بينما أسعدت ثلاثية أهدافه الأولى في كأس العالم العديد من المشجعين الأرجنتينيين، قال ميسي إنه كان يبكي لسببٍ شخصيٍّ لا علاقة له بالرياضة.

وقال ميسي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقمٌ قياسيٌّ، بعد مباراة الثلاثاء: "لماذا بكيت؟ كان الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق. لقد مررتُ بأيامٍ عصيبة".

وأضاف: "لكنني ممتنٌّ للوفد بأكمله ولزملائي في الفريق لأنهم كانوا دائمًا بجانبي، ومنحوني الكثير من القوة لتجاوز هذه المحنة".

ميسي، الذي سيبلغ التاسعة والثلاثين من عمره الأسبوع المقبل، عادل رقم ميروسلاف كلوزه بتسجيله 16 هدفًا في كأس العالم.

بطل المونديال

وستواصل الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة النمسا ضمن المجموعة العاشرة يوم الاثنين.