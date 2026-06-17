النتيجة لا تعكس جهدنا.. أول تعليق من مدرب الأردن بعد الخسارة بثلاثية من النمسا

أكد المدرب جمال سلامي، مدرب الأردن عقب هزيمة فريقه 3-1 أمام النمسا في المجموعة العاشرة، اليوم الأربعاء، إن النتيجة لا تعكس المجهود وطالب لاعبي "النشامى" الأردن برفع رأسهم عاليا بعد تقديمهم أداء مشرفا في أول ظهور له في كأس العالم.

وتقدمت النمسا في الشوط الأول بلحظتها الحقيقية الوحيدة من الجودة عندما سدد رومانو شميد كرة مقوسة في الزاوية العليا، لكن الأردن رد بعد الاستراحة عندما عادل علي علوان النتيجة، ثم أعاد هدف يزن العرب العكسي التقدم للنمسا، وعلى الرغم من أن الأردن ضغط بقوة بحثا عن هدف ثان، إلا أن ركلة الجزاء التي سددها البديل ماركو أرناوتوفيتش في الوقت بدل الضائع أنهت مقاومتهم في النهاية.

قال سلامي، إن النتيجة النهائية كانت مجاملة للنمسا ولم تنصف جهود فريقه: "أعتقد أن النتيجة لا تعكس الجهد الذي بذله الفريق الأردني، لكنني شخصيا سعيد جداً وفخور بأدائهم".

وأضاف سلامي، أنه لم يكن أحد يتوقع منا أن نكون بهذه الجرأة، وبهذه المبادرة، وبهذه القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة.

واستمر أنه لم نتمكن من الفوز على النمسا لأنها تضم لاعبين في ريال مدريد مثل ديفيد ألابا وبايرن ميونيخ مثل كونراد لايمر.

وأتم تصريحاته معربا عن أسفه لخسارة المهاجم يزن النعيمات بسبب إصابة في الركبة في ديسمبر، قائلاً: "لو كان معنا اليوم، لكانت النتيجة مختلفة".

ترتيب الأردن

وبهذه النتيجة، يحتل الأردن المركز الثالث في مجموعته بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت 3-0 أمام الأرجنتين اليوم الأربعاء.