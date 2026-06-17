ميسي يفتح قلبه: هذا سبب دموعي أمام الجزائر

تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سبب تأثره وبكائه خلال مواجهة الجزائر في افتتاح مشوار منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تلك المشاعر جاءت نتيجة ظروف شخصية صعبة مر بها في الفترة الأخيرة.

وأوضح ميسي، في تصريحاته، عقب اللقاء، أن الدعم الذي تلقاه من زملائه والجهاز الفني كان له تأثير كبير عليه، مشيرًا إلى أنه ممتن لكل من وقف إلى جانبه خلال تلك المرحلة.

وقال النجم الأرجنتيني إن هذه النسخة تعد مشاركته السادسة في كأس العالم، لافتًا إلى أنه ما زال يشعر بحالة بدنية وفنية جيدة، وأن الانتصار في المباراة الافتتاحية يمثل خطوة مهمة في مشوار أي فريق داخل البطولة.

وتطرق ميسي للحديث عن أداء المنتخب خلال المباراة، موضحًا أن الفريق واجه صعوبات في الشوط الأول، قبل أن يتمكن من فرض سيطرته في الشوط الثاني وتحقيق الفوز.

كما وجه رسالة شكر خاصة إلى جماهير الأرجنتين، مشيدًا بالحضور والدعم الكبير الذي يقدمه المشجعون في كل مكان، سواء في النسخ السابقة أو الحالية من البطولة، مؤكدًا أن هذا الدعم يجعل المنتخب يشعر وكأنه يلعب على أرضه.

واختتم ميسي تصريحاته بالتأكيد على سعادته بمواصلة مشواره مع المنتخب الوطني، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل له قيمة معنوية كبيرة وفرصة للاستمتاع داخل الملعب بعد مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات.

وشدد على صعوبة بطولة كأس العالم، موضحًا أنها لا تعرف المباريات السهلة، وأن جميع المنتخبات تمتلك مستويات عالية، ما يتطلب جاهزية كاملة في كل مواجهة.