علي الطيب يشيد بتألق مصطفى شوبير في كأس العالم: «عندنا أخطبوط الكرة المصرية»

أشاد الفنان علي الطيب بالمستوى المميز الذي يقدمه حارس مرمى مصطفى شوبير مع منتخب مصر لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2026، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتب علي الطيب: “عندكم حراس مرمى، عندنا أخطبوط الكرة المصرية.”

وأضاف في إشادته: “العالمي مصطفى شوبير.. ربنا يحميك ويحمي رجالتنا، والمشوار المرة دي طويل بإذن الله.”

وجاءت رسالة علي الطيب بعد الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر في البطولة، حيث حظي الحارس بإشادات واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والرياضة، تقديرًا لتألقه ومساهماته في مشوار الفراعنة بالمونديال