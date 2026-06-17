رمضان السيد: مصطفى شوبير حارس عالمي وتفوق على والده في الموهبة

أكد رمضان السيد أن منتخب مصر قدّم مستوى جيد أمام بلجيكا، مشيدًا بعدد من اللاعبين الذين ظهروا بشكل لافت خلال المباراة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” إن مصطفى شوبير بات من الحراس الذين يمتلكون قيمة عالمية، مشيرًا إلى أن أي حارس مرمى بعد مواجهته يسعى للحصول على قميصه كتقدير لمستواه.



وأضاف أن مصطفى شوبير يتفوق من حيث الموهبة على والده أحمد شوبير، وأنه يتميز بقدرات عالية في اللعب بالقدم تفوق حتى بعض المدافعين.

واختتم تصريحاته بالإشادة بـمحمد هاني، مؤكدًا أنه نجح في الحد من خطورة الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، واصفًا ذلك بأنه أداء استثنائي يصعب تكراره.