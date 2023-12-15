عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان يكشف تفاصيل تعاون مصر والبحرين للتواصل لوقف إطلاق النار بغزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بإن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية.

وأضاف «ضياء رشوان» من خلال تقديمة لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن المتحدث أضاف أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأثنى الزعيمان على عمق هذه العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين و القيادتين. 



وضع قطاع غزة


أشار «ضياء رشوان» إلى أن  المتحدث باسم رئاسية الجمهورية أكد أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات العمل في مختلف المجالات، منوهاً إلى أن الأتصال تطرق في وضع قطاع غزة للتواصل لحل وقف أطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.


 

ضياء رشوان رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي المساعدات الانسانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

كأس العالم للأندية| التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الأهلي

صانع النهضة الحقيقية.. التفاصيل الكاملة لوفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

ريال مدريد الأقوى|هل ينتقل كيليان مبابي لـ ليفربول أو أرسنال؟

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل السوشيال ميديا

العراق .. المقاومة الإسلامية تعلن استهداف قاعدة أمريكية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لقائد كتيبة في لواء غولاني الإسرائيلي وبعض الضباط

مش العلاقة الضمان.. شاهد رضوى الشربيني بأحدث ظهور لها

شاهد إطلالة شمس الكويتية رفقة زوجها العايض.. صور

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

فيديو

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ