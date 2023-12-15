ضياء رشوان يكشف تفاصيل تعاون مصر والبحرين للتواصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بإن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية.



وأضاف «ضياء رشوان» من خلال تقديمة لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن المتحدث أضاف أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأثنى الزعيمان على عمق هذه العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين و القيادتين.





وضع قطاع غزة



أشار «ضياء رشوان» إلى أن المتحدث باسم رئاسية الجمهورية أكد أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات العمل في مختلف المجالات، منوهاً إلى أن الأتصال تطرق في وضع قطاع غزة للتواصل لحل وقف أطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.



