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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة للمشاهدين.. شاهد لحظة وفاة مطرب كبير على المسرح أمام الجمهور

بيدرو هنريكي
بيدرو هنريكي

تعرض المطرب البرازيلي بيدرو هنريكي لأزمة قلبية أدت إلى وفاته على المسرح أثناء احيائه حفل غنائى أمام المئات من الجماهير.

 

لحظة وفاة بيدرو هنريكي

وفوجىء جمهور بيدرو هنريكي بسقوطه على المسرح أثناء غنائه لأغنية Vai Ser Tão Lindo وسط حالة من الذهول من جمهوره الذى أصيب بصدمة عقب إعلان الوفاة بشكل رسمي.
 

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الشركة المنظمة للحفل تعلن وفاة  بيدرو هنريكي

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت وفاة المطرب البرازيلي  بيدرو هنريكي عقب نقله إلى المستشفى مباشرة، حيث أكدت الشركة فى بيان لها أن المطرب  بيدرو هنريكي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء الغناء أدت إلى وفاته.
 

وفاة بسبب الإرهاق الشديد


وكان المطرب  بيدرو هنريكي قد أعلن عن شعوره بالإرهاق الشديد قبل الصعود على المسرح حيث مازح أحد أصدقائه قبل صعوده على المسرح قائلا:: "أنا متعب، أنا متعب". "لهذا السبب أريد الشهرة." أنا متعب.

 

بيدرو هنريكي وفاة بيدرو هنريكي

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