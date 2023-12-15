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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب مخالفات بناء| محافظ الجيزة يجازي مسئولي المتابعة والتنظيم في الهرم

مخالفات بناء
مخالفات بناء

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية. 


وأكد اللواء أحمد راشد علي المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.


وانطلاقاً من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجازاة ثلاثة من مسئولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسئول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم . 


وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي بمنطقة نزله البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها علي الفور وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن . 


كما شمل قرار محافظ الجيزة مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن. 


كما شمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والاعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء وذلك لعدم إتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة علي واجهات المحلات وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك . 


وقد جاءت قرارات محافظ الجيزة عقب إجراء التحقيق الإداراي من قبل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

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