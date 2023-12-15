سرايا القدس تعلن دك قوات الاحتلال بوابل من قذائف الهاون

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، قصف التحشدات العسكرية للاحتلال في شمال غرب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

وقبل قليل،، أكد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل ضابط يشغل قائد دبابة في الكتيبة 9 بمعارك جنوبي قطاع غزة اليوم.

وأفادت وسائل الاعلام الفلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية تطلق وابل من القنابل الدخانية وسط خان يونس.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن عشرات الشهداء في الطرقات وبعض المنازل وسط خان يونس بينما لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول اليهم بسبب خطورة المكان.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".