أخبار التعليم.. مذكرة تعاون بين جامعتي المصرية اليابانية وبودابست متروبوليتان.. موعد إجازة نصف العام

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مذكرة تعاون بين جامعتي المصرية اليابانية وبودابست متروبوليتان

استقبل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) الدكتور عمرو عدلي، السفير أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، ورافقه الدكتور بيتر رادا نائب رئيس جامعة بودابست متروبوليتان للشؤون الدولية.

تعرف على موعد إجازة نصف العام بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مما أثار اهتمام العديد من طلاب الجامعات الحكومية الذين يبحثون عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2024.

لأول مرة بمصر| منح الزمالة في جراحة قلب الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس

عقدت أكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس أولى امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر.

إبراهيم محلب أبرزهم.. اختيار رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية).

وزير التعليم العالي يستقبل السفير اللبناني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.



نظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس ، ندوة بعنوان : " استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي " ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل عميد الكلية