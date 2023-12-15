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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يزعم باستمرار نشاط الجماعة الإرهابية

صدى البلد

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء بإستمرار نشاط تلك العناصر. 

وأكد المصدر أن مقاطع الفيديو "قديمة" وسبق تداولها منذ عدة سنوات وأن تلك العناصر لقت مصرعها فى المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة. 

وأوضح المصدر أن إعادة نشر تلك الفيديوهات يأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية ، ويؤكد حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدان مصداقيتها أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.

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