البصل ب27 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة فى الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 15 ديسمبر، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

سجلت الطماطم 7.50 جنيه للكيلو، والبطاطس14.50 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البصل 27 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 17 جنيها، والفلف الرومي 9 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيه، والسبانخ 10 جنيهات.

بينما سجلت الملوخية 12 جنيه، والخيار 17 جنيها، والباذنجان 4 جنية والبامية 45 جنية.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغ سعر البرتقال 6 جنيها، والجوافة 14 جنيها، والكانتالوب 11جنيها، ، بينما وصل سعر اليوسفي 14 جنيه ، والليمون ب 10 جنيهات، وبيما وصل سعر الفراولة إلى 22 جنيه