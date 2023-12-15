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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الطرق بالأحياء.. صور

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعدداً من الأحياء للوقوف علي الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع اي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع . 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعه منظومة النظافة وشركات الجمع السكني ومواصلة جهود رفع كفاءة حالة النظافة والتجريد بالشوارع ومنع تواجد اي بؤر للمخلفات .
كما اطلع المحافظ على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها والتي ضمت ضبط وإزالة مخالفه بناء بدون ترخيص بعقار رقم ٦٣ بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفي الصدر بحي العمرانية مع إتخاذ الإجراءات القانونية. 


رافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و رؤساء أحياء العجوزة والدقى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل .

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظ الجيزة حالة النظافة منظومة النظافة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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