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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل بشأن قائد الجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم التصديق على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة.

وأقرّ مجلس النواب اللبناني رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، وبذلك يكون قد جرى التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بحسب ماذكرت قناة "mtv" اللبنانية.

من جانبه؛ أكد النائب سامي الجميل من مجلس النواب:نحن ضد التمديد وتأجيل التسريح بالمطلق ولكن لا خيار آخر لاستمرارية مؤسسة الجيش اللبناني إلا بتأجيل تسريح قائد الجيش

وكان سفارة المملكة المتحدة في لبنان قد اجتمعت مع قائد الجيش اللبناني حيث تم البحث في موضوع حماية الحدود البرية السورية - اللبنانية.

وقدم السفير البريطاني هايمش كاول تعازيه بوفاة جندي في الجيش اللبناني الأسبوع الماضي، ودعا إلى استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق".


وأشار البيان الى أن كلا من السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولوم التقوا قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى (HLSC) لمناقشة الأمن على الحدود اللبنانية السورية".

وأوضح أن "هذه اللجنة تشرف على الجهود الممولة دوليا لدعم أفواج الحدود البرية الأربعة بهدف مواصلة توفير الأمن وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على طول حدودها البرية مع سوريا".


وقال السفير البريطاني: "تشرفت بلقاء العماد عون ومناقشة التقدم الإيجابي في مشروع الحدود. لقد أحزنتني وفاة الجندي في الجيش اللبناني في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، ونقلت تعازي الحارة لعائلته ورفاقه".

وأضاف: "شددت مع العماد عون على ضرورة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ان الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان لا تؤدي إلا إلى تأخير أي حل طويل الأمد للسلام. وأنا كالعادة معجب بالعمل المتميز لضباط وجنود الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الصعبة".

وذكر البيان أن المملكة المتحدة خصصت أكثر من 99 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2009 لدعم تحسين قدرات الجيش اللبناني بما في ذلك من خلال التطوير والتحديث. نحن فخورون بمساهمتنا في بناء سمعة الجيش اللبناني كقوات مسلحة محترمة ومهنية قادرة على الدفاع عن لبنان وتوفير الأمن على طول حدوده مع سوريا
 

قائد الجيش قادة الأجهزة الأمنية مجلس النواب اللبناني سفارة المملكة المتحدة في لبنان السفير البريطاني

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