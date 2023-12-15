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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 17 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب الوصافة.

في حين يحتل نادي الوحدة، المركز التاسع في البطولة المحلية برصيد 22 نقطة.


وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

 

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش
 

جورجي جيسوس مدرب الهلال الهلال الوحدة دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن روشن ياسين بونو

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