تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 17 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب الوصافة.

في حين يحتل نادي الوحدة، المركز التاسع في البطولة المحلية برصيد 22 نقطة.



وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

