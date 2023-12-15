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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدء توافد جماهير الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

توافدت جماهير النادي الأهلي على محيط ملعب الجوهرة المشعة لمؤازرة فريقهم أمام اتحاد جدة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتوجهت جماهير الأهلي إلى ملعب الجوهرة المشعة لمؤازرة الفريق أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة فى تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، ويبث اللقاء عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"

ويشارك الأهلي  للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.

 

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