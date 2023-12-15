برشقة صاروخية .. كتائب القسام تقصف القدس المحتلة

أعلنت كتائب القسام قصفها القدس المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما استهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية للعدو بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محور بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما ضرب صاروخ مضاد للدروع "ارض ارض هدف صهيوني في شتولا شمال فلسطين.

واستهدف أيضا صاروخ ارض ارض دبابة اسرائيلية شرق غزة الآن.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم إلقاء قنبلة يدوية الصنع تجاه مركبة مستوطنين قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس.

القسام : اشتبكنا مع 10 جنود من جيش الاحتلال من نقطة صفر

ومن جانبها ذكرت كتائب القسام أن عناصرها اشتبكت مع 10 جنود من جيش الاحتلال من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستولوا على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

كما استهدف مجاهدوها ايضا مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

فيما دمر طيران الاحتلال مسجداً في بني سهيلا وإطلاق قذائف دخانية وسط خانيونس والسطر الغربي وسماع أصوات اشتباكات.