عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برشقة صاروخية .. كتائب القسام تقصف القدس المحتلة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب القسام قصفها القدس المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما استهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية للعدو بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محور بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم بمنظومة الصواريخ رجوم

تحصن داخله جنود الاحتلال.. كتائب القسام تفجر منزلا بالعبوات الناسفة في خانيونس

وكانت كتائب القسام قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما ضرب صاروخ مضاد للدروع "ارض ارض هدف صهيوني في شتولا شمال فلسطين.

واستهدف أيضا صاروخ ارض ارض دبابة اسرائيلية شرق غزة الآن.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم إلقاء قنبلة يدوية الصنع تجاه مركبة مستوطنين قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس.

القسام  : اشتبكنا  مع 10 جنود من جيش الاحتلال من نقطة صفر

ومن جانبها ذكرت كتائب القسام  أن عناصرها اشتبكت مع 10 جنود من جيش الاحتلال من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستولوا على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

كما استهدف مجاهدوها ايضا مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

فيما دمر طيران الاحتلال مسجداً في بني سهيلا وإطلاق قذائف دخانية وسط خانيونس والسطر الغربي وسماع أصوات اشتباكات.

 

القسام فلسطين فلسطينية غزة رجوم صاروخ كيبوتس TBG

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

ترشيحاتنا

ماذا قال كولر قبل لحظات من لقاء الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

سوق الكربون الطوعي .. حزمة مليارات تنتظرها مصر الأشهر المقبلة

أوراوا الياباني يواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

انوبيس .. حوت مصري بأربعة أرجل

حجازي وبنزيما | تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

وزير الخارجية السعودي : السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

فيديو

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ