تحصن داخله جنود الاحتلال.. كتائب القسام تفجر منزلا بالعبوات الناسفة في خانيونس

أعلنت حركة "كتائب القسام" ، اليوم الجمعة ، تفجير منزلا بالعبوات الناسفة تحصن فيه جنود الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرقي خانيونس.

وأصيب 10 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 6 منهم بحالة حرجة.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة جندي خلال القتال هذا الصباح في جنوب قطاع غزة، ليصل عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد حماس إلى 118.

وأشارت قوات الاحتلال إلى أن الجندي المتوفي هو الرقيب من الدرجة الأولى شاي أوريل بيزيم، 23 عاما، وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة للواء المدرع 401، من عين هاناتزيف.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، قصف التحشدات العسكرية للاحتلال في شمال غرب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".