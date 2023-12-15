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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة الجديدة تنظم أول نموذج للأمم المتحدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم طلاب جامعة المنصورة الجديدة الموسم الأول من نموذج الأمم المتحدة في جامعة المنصورة الجديده و هو أول نموذج للامم المتحدة يقام في الجامعات الاهلية ، نموذج الأمم المتحدة يعتبر إطاراً حيوياً للتفاعل الدولي، حيث يُمثل منصة حاسمة للحوار وحل النزاعات. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب و الدكتورة سوزي فايز مدير البرنامج الطبي و الدكتور سامي عبدالكريم مدير برنامج المعاملات القانونية !  الدكتور ناجي العزاوي مدير رعاية الشباب بالجامعة و باشراف الدكتورة أسماء الرخاوي مشرف نموذج الامم المتحدة و الدكتور مصطفى ابو الخير مشرف مجلس الامن و الدكتورة شيماء متولي مشرف الجامعية العامة و الدكتورة نيرة هاني مشرف مجلس حقوق الانسان .

حيث يسهم هذا النموذج في تعزيز التفاهم الثقافي والتعاون الدولي، مما يقوي العلاقات بين الدول ويحد من التصعيد العدائي. يُظهر النموذج القيمة الحقيقية للشراكة الدولية من خلال تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر.

 قد شارك في النموذج بموسمه الأول  ٩٣ طالب ٤٦ من كلية الطب ، ٢١ من كلية العلوم ، ٩ من كلية الهندسة ، ٤ من كلية المعاملات القانونية ، ٥ من كلية طب الاسنان ، ٧ من كلية الصيدلة ، طالب من كلية الهندسة و علوم الحاسب.

وقد ناقش النموذج على مدار يومين ٤ أزمات تواجهه العالم بشكل عام و المنطقه بشكل خاص حيث في منظمة الصحة العالمية، تمت مناقشة إجراءات منع انتشار الأمراض في غزة نتيجة الحرب، حيث تم اتخاذ خطوات فعّالة لتقديم المساعدة الطبية وتأمين الإغاثة.في مجلس الأمن، تمت مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت هذه المحادثات إلى تسليط الضوء على الأوضاع الدولية واتخاذ إجراءات لتحقيق السلام.
أما في مجلس حقوق الإنسان فقد تم مناقشة أزمة اللاجئين السوريين، حيث اتخذت الدول إجراءات لتعزيز وضمان حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمتضررين ،في الجمعية العامة لنموذج الأمم المتحدة، تمت مناقشة القضية الفلسطينية، حيث أبدت الدول مواقفها وتبادلت وجهات النظر حول سبل حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.

فيما قدم طلاب نموذج الأمم المتحدة  أداءً مميزًا أثناء تمثيل دور دول مختلفة في المناقشات حيث تناولوا القضايا بروح بنّاءة، حيث دخلوا في حوارات فعّالة وقدموا حلاً للصراع، مظهرين إلمامًا بقضايا المنطقة.
 وتفاعل الطلاب في تمثيل دور الدول يعكس التفاهم العميق حيال التحديات الدولية. كما قدموا حلولًا مستدامة، تعكس التفاوض والتعاون بين الدول لتحقيق السلام والاستقرار حيث أن تلك التجربة لا تعزز فقط المهارات الديبلوماسية بل تعزز أيضًا الوعي بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

ووجه الدكتور معوض. الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الشكر لمنظمين كما اثنى على تفاعل الطلاب و الحلول المطروحة في القضايا .

كما شكرت اللجنة المنظمة رئيس الجامعة على دعمه القوي لنموذج الأمم المتحدة فذلك الدعم يعزز الفهم لأهمية تعزيز التفاعل الطلابي وتشجيع المبادرات التعليمية التي تعزز التفاهم الدولي والمهارات القيادية بين الطلاب. 

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