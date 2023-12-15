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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثاني على التوالي..

نت بلوكس: استمرار الانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت شكة “نت بلوكس” استمرار الانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18.787 شهيدا و 50.897 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة.

وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.

واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتي وثالثا في حي تل السلطان غرب المدينة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وشاركت الزوارق الحربية في قصف مدينة رفح.

خان يونس

ارتقى 12 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان في قصف استهدف منزلا وسط مدينة خاني ونس جنوبي قطاع غزة

ووصل 4 شهداء بينهم أطفال وإصابات الى مستشفى ناصر في قصف منزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خانيونس.

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في غزة وطواقمنا هناك كافة

وسط القطاع

وصل عدد من الشهداء وعشرات الإصابات إلى مستشفى العودة بالنصيرات جراء تواصل قصف الاحتلال لعدة منازل داخل المخيم بينها شقة في برج السعدي.

واستهدف الاحتلال ارض زراعية على أطراف المخيم المغازي وسط قطاع غزة.

غزة

ارتقى شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

واستمر القـصف المـدفـعي على حي الزيتون ومنطقة عسقولة ومحيطها شرق مدينة غزة، منذ ساعات.

وأبلغت قوات الاحتلال إدارة مستشفى المعمداني شرق غزة بإجلاء النازحين من داخل المستشفى.

جباليا

قصفت المدفعية بشكل عنيف يستهدف جباليا البلد شمال القطاع.

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