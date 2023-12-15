حزب الجيل: الانتخابات الرئاسة لم تشهد طعونا بسبب نزاهتها

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسية مرت بدون طعون وهذا أمر طبيعي لأنها انتخابات حزبية في المقام الأول دارت بين أحزاب وطنية ولا يوجد أجندة خارج الوطن، 3 أحزاب سياسية بجانب مرشح مستقل، وبالتالي فهي معركة وطنية في المقام الأول بين أحزاب سياسية حريصة نزاهة العملية الانتخابية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "تن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعطي فرصة لأحد لتقديم طعون لأنها منذ اليوم الأول منذ بدء الترشح وهي وضعت تعليمات في كل المراحل المختلفة، وتلك التعليمات لكافة المرشحين، وبالتالي جاءت الانتخابات الرئاسية نظيفة ونزيهة وليس عليها أي ملاحظات.

وتابع أن النظام في اللجان الانتخابية كان أكثر من رائع والشرطة تحمي المواطن في الإدلاء بصوته، ورؤساء اللجان الفرعية وفروا كل التسهيلات لمتحدي الإعاقة، ولم يكن هناك أي شبهة واحدة.

واستكمل، أن المواكبة والمتابعة الدقيقة في الانتخابات جعلت اللجان العامة والفرعية تلتزم بكل شيء وانعكس ذلك على المواطنين بشكل واضح.