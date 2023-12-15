إنه المارد يا سادة.. محمد فاروق يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

وكتب الإعلامي محمد فاروق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنه المارد يا سادة.. الأهلي يفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 ويتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية”.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.