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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صندوق التنمية الحضارية: طرح وحدات سكنية بأسعار مميزة وبدون أي اشتراطات

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء، إن مشروع صندوق التنمية الحضارية في 8 محافظات، وتم طرح 12 مشروع في المحافظات ولا يوجد أي اشتراطات للحجز للعقارات، "أي حد عنده وحدة سكنية يقدر يشتري تاني وممكن حد يشتري وحدتين من عندنا عادي ولا يوجد أي قيود للسن، ولا يوجد قيود على أي حاجة".

تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة 

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الوحدات السكنية مبنية ونسبة التنفيذ 95%، وهي ميزة كبيرة، "انت هتقسط على خمس سنين وبتستلم وحدتك السنة، وقبل ما يخلص إجراءات الحجز هو خلاص بيشوف شقته ومطمن عليها". 

وتابع، أن الأسعار التي يتم طرحها من الصندوق بأقل بكثير من الوحدات السكنية في ضوء ارتفاع الأسعار، والربح بسيط جدا بالنسبة للصندوق، "إحنا بنبيع بأسعار امبارح زي ما بيتقال، وبيتم الطرح لكل الفئات، والشقق موجودة من 76 متر حتى 180 متر للوحدة السكنية".

واستكمل، أن الوحدات تبدأ من 760 ألف جنيه وحتى 4.5 مليون جنيه بحسب التجهيزات في كل وحدة سكنية، موضحا أنه يتم تقديم كافة الخدمات من مساجد ومدارس ومحلات تجارية وكل مكان يوجد به الخدمات بحسب كل الاحتياجات الخاصة به. 

صندوق التنمية الحضارية مشروع صندوق التنمية الحضارية وحدات سكنية جديدة برنامج التاسعة قناة الأولى

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