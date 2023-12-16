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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول سنة سواقة..الحقي عربية BYD سعرها 80 ألف جنيه

BYD فلاير
BYD فلاير

تفضل البنات باستمرار السيارات ذات الحجم الصغير بالتحديد فئة الـ “هاتشباك”، إلا أن الخبراء ينصحوا دوماَ بشراء أول سيارة “مستعملة” وغير مكلفة في إصلاحها، وهو ما يتوفر في سيارة BYD فلاير موديل 2006 بسعر 80 ألف جنيه فقط.

جاء سعر السيارة BYD فلاير فى سوق المستعمل 80 ألف جنيه، معروضة بأحد المنصات الشهيرة أونلاين لبيع السايارات المستعملة.

BYD فلاير

فالمستعمل هو الحل حاليا بعيداً عن ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة، ويفضل الاستعانة بخبير لعدم السقوط فى فخ شراء سيارة معيبة.

جاءت السيارة BYD فلاير موديل 2006، بمحرك سعة 1100 حصان، مع ناقل حركة يدوي، وعداد بلغ 143 ألف كيلومتر، بمعدل استهلاك وقود قليل.

BYD فلاير

أما ناحية المقصورة الداخلية، تتسع BYD فلاير موديل 2006 لـ 4 أشخاص بأريحية كبيرة، بالإضافة لزجاج كهربائي، ومكيف هواء.

أما الحالة الفنية للسيارة BYD فلاير موديل 2006 فهي مزودة بدهان خارجي للتجديد، وبدون أى دهانات داخلية تماماً، ولونها هو الأحمر، مع فرش داخلي باللون “البيج”، وعجلة قيادة تقليدية مع عدادات قراءة بسيطة، وبها رخصة سنة، مرور الإسكندرية. 

BYD فلاير
السيارات هاتشباك مستعملة byd فلاير سوق المستعمل

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