بنزيما يعادل رقمه| الشحات يسجل في 4 نسخ من كأس العالم للأندية

واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته في كأس العالم للأندية، بتسجيله مساء اليوم، الهدف الثاني للأهلي، في شباك فريق اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وسجل الشحات في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية مع نادي العين الإماراتي؛ حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في 3 نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.
ونجح الشحات في معادلة رقم كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي 3 مرات مع ريال مدريد، قبل أن يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية.
وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.