بنزيما يعادل رقمه| الشحات يسجل في 4 نسخ من كأس العالم للأندية

واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته في كأس العالم للأندية، ‏بتسجيله مساء اليوم، الهدف الثاني للأهلي، في شباك فريق اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.‏

وسجل الشحات في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية ‏مع نادي العين الإماراتي؛ حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في 3 ‏نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.‏

ونجح الشحات في معادلة رقم كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة ‏لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي 3 مرات مع ريال مدريد، قبل أن ‏يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية. ‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏