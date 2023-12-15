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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| قمصان: درسنا اتحاد جدة جيدا.. والفريق يكتب التاريخ دائمًا

سامي قمصان
سامي قمصان

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي دائمًا ما يكتب ‏التاريخ ولا يعيش على الماضي، ووجه التهنئة للجماهير بعد الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 3-1 على ‏اتحاد جدة اليوم، وحسم تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في السعودية.‏

وأضاف قمصان: الجهاز الفني نجح في التعامل مع مباراة اتحاد جدة بامتياز بداية من إبعاد ‏اللاعبين عن أي ضغوط قبل المباراة، والتأكيد على ضرورة اللعب بشخصية الأهلي مع ‏احترام الفريق المنافس.‏

وواصل المدرب العام حديثه بالتأكيد أن الجهاز الفني أكد ضرورة تقديم المستوى ‏الذي يليق بالنادي وبالفريق، بصفته ممثلًا عن قارة إفريقيا في البطولة ومدافعًا بكل قوة عن ‏كبرياء النادي.‏

وأشاد قمصان بذكاء مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لافتًا إلى أنه نجح في قراءة فريق ‏اتحاد جدة.‏

وعن وجود أحمد نبيل كوكا في التشكيل الأساسي، قال المدرب العام إن كوكا لاعب شاب ‏لديه من الحيوية ما يجعله قادرًا على تقديم الأفضل، ووجه له الشكر على الأداء الذي قدمه ‏خلال المباراة، ومشددًا في نفس الوقت على ثقة الجهاز الفني في كل اللاعبين.‏

النادي الأهلي الأهلى سامي قمصان كأس العالم للاندية السعودية

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