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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| الشحات: الثقة وراء الفوز على اتحاد جدة.. وشكرًا ‏للجماهير ‏

حسين الشحات
حسين الشحات

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق اتحاد جدة السعودي على أرضه ‏ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

أضاف الشحات: اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم منافس اليوم.‏

أكد لاعب الأهلي أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى ‏للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.‏

وجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق اليوم في مدرجات ملعب ‏الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن ‏محمود الخطيب، والجهاز الفني واللاعبين، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري ‏فاروق نائب رئيس النادي.‏

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