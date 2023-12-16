إحباط محاولتي تهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركى عن ضبط (2) قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2253) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (27) قضية. • فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (145) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (9 قضايا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.