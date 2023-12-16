قوات إسرائيلية تقتحم مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الجمعة، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المخيم شهد إطلاقاً كثيفاً للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع من قبل القوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا رصاصة في اليد.

وقال التلفزيون الفلسطيني إنه جرى سماع أصوات انفجارات في المخيم.

في سياق آخر، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، خلال استقبال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في رام الله، ضرورة "وقف الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن عباس أكد أيضاً "ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا".

وطالب عباس بتدخل الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها في الضفة الغربية، واجتياح المدن، والمخيمات الفلسطينية "ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم"، بحسب "وفا".