صحف الكويت|مصرع 3 أسري في غزة بنيران إسرائيل .. فتح معبر كرم أبو سالم يسهل وصول المساعدات إلى غزة

أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان التطورات في قطاع غزة

متحدث الرئاسة الفلسطينية: أمريكا بدأت تشعر بالحرج بسبب استمرار الحرب على غزة

"القسام" تعلن استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 5 أيام

الحوثي يقصف سفينتين وفقدان ثالثة ببحر العرب والملاحة تتعطل في إيلات

وزير الخارجية السعودي: لا توجد حاجة إلى مزيد من التصعيد في المنطقة

بريطانيا وأكثر من 12 دولة يطالبون إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين بالضفة الغربية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، حددت الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل موعدا لعقد مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات ب‍مدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث هاتفياً الجمعة، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي الرامية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والخطوات المتخذة لضمان السلام.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أكد، خلال الاتصال الهاتفي، مع الرئيس الإماراتي، "ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأسرع وقت، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النار بكل حزم" مشددًا على أن المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين "يجب أن تستمر".

وقالت "الأنباء" إن الحوثيين استهدفوا بصاروخين بحريين سفينتين قالت إنهما كانتا في طريقهما إلى إسرائيل، فيما قالت تقارير غربية إن "قراصنة" ربما استولوا على سفينة ثالثة في بحر العرب قرب جزيرة سقطرى اليمنية، مشيرةً إلى أن حركة السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي قد توقفت بشكل شبه كامل جراء هجمات الحوثيين، في حين أعلنت شركة ميرسك -إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم- وقف جميع عملياتها عبر البحر الأحمر مؤقتا.

ونقلت "القبس" عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن حاجة إسرائيل إلى نحو ستة أسابيع لإنهاء حربها على غزة أمر "خطير وصعب"، قائلاً إن سوليفان أبلغ الجانب الفلسطيني بأن "إسرائيل ما زالت بحاجة إلى ستة أسابيع أو أكثر قليلاً لإنهاء هذه الحرب، فقلنا له إن هذا كلام خطير وصعب، ويعني أن الأمور ستتفاقم ولن تؤدي إلى النتائج التي نرجوها نحن وأميركا والأمة العربية".

وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، ضرورة توجيه الجهد العربي المشترك نحو واشنطن "حتى نشعرهم بجدية الموقف الفلسطيني والعربي تجاه كافة القضايا وأولوياتنا المتمثلة في وقف كافة الأعمال العدائية ومنع التهجير"، معبراً عن ترحيبه "بالدور السعودي في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة في خدمة القضية الفلسطينية".

وذكرت "الجريدة" أن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية، قائلاً إن "أيادي مقاتلينا على الزناد وجاهزين لحرب طويلة الأمد"، مشيرًا إلى إن ما يعلنه الجيش الإسرائيلي عن أعداد القتلى والجرحى في صفوفه "غير دقيق"، مشيراً إلى أن كتائب "القسام" لديها "توثيق لسقوط أضعاف" هذه الأعداد.

وأفادت "القبس" بأن بريطانيا وأكثر من 12 دولة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا طالبت إسرائيل، باتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان مشترك، نشرته الحكومة البريطانية، الجمعة، إن "ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول".

وقالت "الراي" إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، أعلن قوات الجيش قضت على 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة بـ"نيران صديقة"، مضيفًا أنه "أثناء القتال في الشجاعية، حددت قوة تابعة للجيش عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديداً.. وعلى الفور أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى سقوطهم".

ونقلت "الأنباء" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إنه يأمل أن يخفف قرار إسرائيل بدخول مساعدات إلى غزة مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم من تكدس المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى القطاع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع مصر والشركاء من أجل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكداً التزام بلاده بتوسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت "القبس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إنه لا توجد حاجة إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وذلك رداً على سؤال عن الهجمات التي تشنها حركة الحوثي في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يحظى قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمزيد من الدعم.