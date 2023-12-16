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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستلتقي حبيبك السابق| حظ برج العقرب اليوم السبت 16 ديسمبر

برج العقرب
برج العقرب

يتميز مواليد برج العقرب ببعض الصفات أبرزها الطموح العالي والغموض والرغبة في الانتقام والذكاء المهني وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)
نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

كل المشاكل تساعدك على أن تصبح أقوى.. سيتم حل المشاكل في الحياة العاطفية قريبًا و على الرغم من المشاكل البسيطة في الحياة المهنية سيكون مثمر اليوم.
ناجحًا في الحياة المكتبية وتحمل جميع المسؤوليات كفرص و التعامل مع المشاكل في الحياة العاطفية وسيكون الوضع المالي قوياً والصحة جيدة .

برج العقرب على الصعيد العاطفي 


كن مراعيًا اليوم ولديك موقف إيجابي وأثناء قضاء الوقت معًا، تأكد من تجنب التعمق في الماضي وتحتاج إلى تجنب المحادثات غير السارة.

سيلتقي بعض مواليد برج العقرب بالشريك السابق اليوم لإحياء علاقة الحب القديمة، ومع ذلك يجب على مواليد برج العقرب المتزوجين تجنب أي شيء قد يؤثر على حياتهم الزوجية وقد يتوقع مواليد برج العقرب الأصليون أن يدخل شخص مميز إلى حياتهم اليوم وعلى الرغم من أن نجوم حبك أصبحت أكثر سطوعًا اليوم، إلا أنه عليك الانتظار حتى يأتي يوم لطلب الزواج.

توقعات برج العقرب مهنيا

أنت واثق من أدائك المهني اليوم وهذا واضح في لغة جسدك. قد تبقيك بعض المهام غير المتوقعة منشغلاً طوال اليوم وتحتاج إلى تجنب الجدال والقضايا المتعلقة بالأنا ولا تفقد أعصابك في مكان العمل.

 تواجه أنثى برج العقرب صعوبة في التعامل مع الموظفين الذكور في الفريق ولكن تأكد من إدارتها بطريقة أو بأخرى للحصول على نتائج جيدة والطلاب الذين ينتظرون القبول في جامعة أجنبية سيشهدون اليوم إزالة العقبة.

توقعات برج العقرب ماليا

من الجيد أن يكون لديك سيطرة مناسبة على الإنفاق لأنك تحتاج إلى الادخار لليوم الممطر و على الرغم من ثرواتك، تجنب إنفاق مبالغ كبيرة على التسوق المفرط و يمكنك التخطيط لرحلة خارجية والتأكد من توفر الأموال الكافية لديك، قد يطلب صديق أو قريب دعماً مالياً ويمكنك تقديمه.

توقعات برج العقرب صحيا

في حين أن الصحة البدنية مهمة، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن اللياقة العقلية و تأكد من إبعاد كل المخاوف وابدأ يومك بممارسة تمارين خفيفة أو اليوجا.

يمكنك أيضًا الجلوس خاملاً تحت شجرة لبعض الوقت في الصباح الباكر مما سينعش أفكارك ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الربو تجنب الخروج في الهواء الطلق لمدة يوم و تجنب الوجبات السريعة واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

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