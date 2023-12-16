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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة فى يناير وفبراير ومارس 2024

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت وزارة المالية  مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.


أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. 

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قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات و، إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٤ يناير بدلاً من يوم الأحد ٧ يناير. 

 

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أوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٤، ٨، ٩ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨ ، ١١ ، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.


أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وزارة المالية رواتب العاملين العطلات الرسمية ماكينات الصراف الالى المديريات المالية

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