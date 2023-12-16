ما بين الذكاء الاصطناعى والاتمتة.. انطلاق ملتقى المرأة لقصور الثقافة بصبغة تكنولوجية

انطلقت اليوم السبت فعاليات المُلتقى الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة " ضمن مشروع أهل مصر " والذى يستمر حتى 25-ديسمبر-202 في إقليم جنوب الصعيد برعاية دكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى .

ناقشت أولى الندوات أهمية التحول الرقمى وأهمية الذكاء الاصطناعى الذى مد ذراعه إلى كل المجالات

وتناولت الندوة التى قدمتها د. مني طمان محاضر واستشارى في تكنولوجيا المعلومات الحديث عن أهمية تعلم الذكاء الاصطناعى باعتباره اليد السريعة القوية التى سوف تساعد الإنسان فى كل المجالات والاتمتة المتمثلة فى كيفية تسخير الآلة فى إفادة البشر اعتمادا على التكنولوجيا .

من جانبه قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، لتطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من أبناء المحافظات الحدودية.

وأعرب "البسيوني" عن سعادته لإقامة الملتقى هذا العام بمحافظة أسوان التي تتمتع بالتنوع التراثي والثقافي، إلى جانب المقومات الطبيعية والسياحية، مشيرا إلى أن قصور الثقافة تسعى دائما إلى اكتشاف المهارات والقدرات وصقلها من خلال البرامج الثقافية والفنية المعنية بشئون وقضايا المرأة من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الملتقى يهدف لتبادل الثقافات بين المحافظات الحدودية المشاركة وهي مطروح، الوادي الجديد، الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة، لتحقيق مزيد من التفاعل والتواصل خلال اللقاءات التثقيفية وورش العمل.

وأوضحت د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، أن الملتقى يشتمل على عدة فعاليات تتنوع ما بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية، ودوائر الدعم النفسي، هذا إلى جانب الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها ورشة أشغال المكرمية، الحلي والإكسسوارات، الكروشيه، الجلود الطبيعية، ورش إعادة التدوير، وتصنيع العطور الأسوانية.