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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ10 ملايين جنيه.. محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت تسليم الدفعه الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 5 معدات بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، حيث تضمنت معدات الدفعة الثانية 5 سيارات مكبس سعة 6 متر سيتم توزيعهم علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، لتضاف إلي الدفعة الأولي التي ضمت 7 معدات.

وأوضح " مختار" أن اجمالي معدات الخطة هذا العام يبلغ عددها 19 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون جنيه، وصل منها حتي الآن 12 معدة وجاري تسليم باقي المعدات، مشيراً إلي أنه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في إطار الخطة الاستثمارية لهذا العام انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

وأكد "مختار" أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين .

ووجه "المحافظ" بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.

حضر التسليم المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ومخلص حمزة وكيل إدارة المركبات بالمحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية دعم منظومة النظافة محافظ الدقهلية منظومة النظافة معدات النظافة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين الخطة الاستثمارية

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