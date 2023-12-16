شافه بيسرق باب العمارة.. حرامى يتعدى على موظف بسلاح أبيض فى بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالصدر ، وبسؤال شقيقه إتهم (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم "بالعقار المجاور لسكن الـمُصاب") بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحداث إصابته المشار إليها، وذلك على إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بمحاولة سرقة الباب الحديدى الخاص بالعقار سكن المصاب بقصد سرقته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، وإتهم المصاب بالتعدى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.