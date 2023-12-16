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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخصين تخصصا فى سرقة المواطنين بالمنوفية

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور" لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف ، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - سيارة ربع نقل"بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بدائرتى (قسم شرطة منوف ، مركز شرطة شبين الكوم) ، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات السرقة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية أسلوب المغافلة العناصر الإجرامية النيابة العامة تشكيل عصابى جرائم السرقات

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