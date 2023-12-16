رئيس وزراء قطر يعزي في وفاة أمير الكويت

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، بعث برقية تعزية، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واعلنت إذاعة الكويت اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الأمير نواف الأحمد هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.