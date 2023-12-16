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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات ينعي أمير الكويت ويعلن الحداد ثلاثة أيام

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأصدر رئيس الإمارات قرارا بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج، بحسب ما أوردته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من  يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد  منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

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