بالمسيرات.. الحوثيون يستهدفون مدينة إيلات بالأراضي المحتلة

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين انهم نفذوا عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة بدفعة من المسيرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الحوثيون استهدفوا إيلات بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة

أصدرت قوات الحوثي، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه استهداف مناطق حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات المحتلة) بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأكدت جماعة الحوثي عبر قناتها على منصة "تيليجرام"، استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على الصامدين في قطاع غزة.

وأهابت بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم اتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.

وأوضح الحوثيون أن استهدافهم هذا جاء انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.