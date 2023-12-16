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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بلغاريا يمنح السفير المصري لدى صوفيا وساماً من الطبقة الأولى

صدى البلد

منح الرئيس البلغاري رومن راديف، وساما من الدرجة الأولى للسفير خالد عمارة، سفير القاهرة لدى صوفيا.

وقالت وزارة الخارجية إن الرئيس البلغاري منح السفير المصري وسام Madara Horseman Orderمن الطبقة الأولى، وهو أعلى وسام يُمنح للمدنيين لجهودهم في تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع بلغاريا، وذلك بمناسبة انتهاء مهمة السفير المصري في بلغاريا.

وكانت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة قد أقيمت يوم ١٣ ديسمبر الجاري، بمقر رئاسة الجمهورية البلغارية، بحضور لفيف من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السفارة المصرية بصوفيا.

وقد أكد السفير عمارة خلال كلمته على الشكر والتقدير لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس البلغاري، والتي تُجسد العلاقات المتميزة والممتدة بين مصر وبلغاريا، موضحاً أن هذه العلاقات تتميز بالتنوع، وترتكز على الاحترام المتبادل والصداقة والشراكة، وأنها ستتطور باستمرار. كما أشار سفير مصر إلى أن السنوات التي قضاها في هذا البلد الصديق والجميل ستترك أثراً ممتداً لديه ولعائلته، وكذلك على الشعبين المصري والبلغاري، مؤكداً أن سنوات العمل في بلغاريا أتاحت له الفرصة لاستكشاف تفاصيل العلاقات والروابط التاريخية بين الجانبين، من خلال حضارة البلدين الضاربة في أعماق التاريخ.

ومن جانبه، أشار رئيس بلغاريا خلال كلمته إلى سعادته بالعلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفاً أن مصر هي أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع بلغاريا، فضلاً عن أنها أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وعبّر عن عميق الشكر والتقدير لمصر ولقيادة الرئيس الحكيمة، مبدياً تطلعه لتطوير العلاقات التاريخية خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.

رئيس بلغاريا الرئيس البلغاري رومن راديف سفير القاهرة لدى صوفيا خالد عمارة السفارة المصرية

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