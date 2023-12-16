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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية

هدفنا الوصول للنهائي.. محمد الشناوي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

صدى البلد

علق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي على لقاء فريقه أمس امام اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالسعودية.

وقال الشناوي: “أغلقنا صفحة مباراة اتحاد جدة.. وهدفنا الوصول للنهائي، كل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير". 

وأضاف: "التنافس بين الجماهير أمر طبيعي ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته”. 

وتابع: “التوفيق كان حليفا لنا أمام اتحاد جدة، بعكس ‏الفترة الماضية التي غاب عنا فيها التوفيق ولهذا ظهرنا بشكلنا ومستونا المعتاد”. 

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.

 

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