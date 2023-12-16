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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

سارة الزكريا
سارة الزكريا

طرحت الفنانة سارة الزكريا نجمة أغنية “تيجى نتجوز بالسر” اغنية جديدة بعنوان “أخت رجال” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

أغنية سارة الزكريا الجديدة “اخت رجال” من كلمات خالد الجراح وتوزيع الين الدبس. 

سارة الزكريا 

وكانت سارة الزكريا قد ظهرت في حفل غنائي وهى تدوس على الفلوس بقدميها في تصرف جريء بعد أن ألقاها عليها أحد الأشخاص. قال مدير أعمال الفنانة سارة الزكريا، في تصريحات صحفية إن الفنانة لم تقم بخدش الحياء أو التلفظ في أغانيها مما يستحق وقفها عن الغناء.

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وبدأت الأزمة عندما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغناء سارة زكريا عبر تطبيق تيك توك، وقالت سارة عند غنائها: سكسكيوزمي للجميع، اسمعوا، لأن أنا لا حبيب، ولا صديق، وكلب ما عندي.

وأضافت: تيجي نتجوز بالسر، تجي نتجوز بالسر أهلي وأهلك ما يدرون، تيجي ناخد بيت بعيد، ونخلف بيبي صغيرون، بيبي.

سبب شهرة سارة الزكريا

وتصدرت سارة الزكريا، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أغنية تيجي نتجوز بالسر، وسرعان ما انتشر مقطع الأغنية في العديد من الدول العربية.

بينما أصدر محسن غازي، نقيب الفنانين السوريين، قرارا بمنع سارة زكريا عن الغناء في سوريا، نظرًا لاحتواء أغانيها على ألفاظ خادشة للحياء.


سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، لم يعرفها الجمهور قبل ذلك بالشكل الكافي، لكن الصدفة التي جعلت أغنية تيجي نتجوز بالسر تريند السوشيال ميديا، جعلت الجمهور يتعرف أكثر على صاحبة الأغنية وهي سارة الزكريا، التي نالت شهرة كبيرة بعد تلك الأغنية الأخيرة

سارة الزكريا الفنانة سارة الزكريا نجمة أغنية “تيجى نتجوز بالسر” “أخت رجال” أغنية أخت رجال

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