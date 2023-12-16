قصور الثقافة قوة داعمة لتمكين  المرأة..تفاصيل

انطلقت اليوم السبت فعاليات المُلتقى الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة "ضمن مشروع أهل مصر"، الذي يستمر حتى 25 ديسمبر 2023 في إقليم جنوب الصعيد. يتم تنظيم الملتقى برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني والإدارة العامة لثقافة المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن مُلتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة يعد مناسبة مهمة لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها في مجالات متعددة علما إن قصور الثقافة تلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، حيث تسعى جاهدةً لاكتشاف المواهب وتطويرها لدى النساء من خلال برامجها الثقافية والفنية.

في أولى الندوات التي أقيمت، تم مناقشة أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. قدمت الدكتورة منى طمان، محاضرة واستشارية في تكنولوجيا المعلومات، ندوة تناولت أهمية تعلم الذكاء الاصطناعي كوسيلة فعالة ستساعد الإنسان في مختلف المجالات وتسهم في تحقيق التقدم التكنولوجي.

وفي سياق متصل، صرح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الملتقى يأتي استمرارًا للفعاليات التي تم تنفيذها ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، بهدف تطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات والسيدات المصريات في المحافظات الحدودية.

وأوضحت الدكتورة دينا هويدي، مديرة عامة ثقافة المرأة والمشرفة التنفيذية للملتقى، أن الفعاليات تشمل مجموعة متنوعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية ودوائر الدعم النفسي، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية والحرف اليدوية. وتشمل هذه الورشة أشغال المكرمية والحلي والإكسسوارات والكروشيه والجلود الطبيعية وورشة إعادة التدوير وتصنيع العطور الأسوانية.