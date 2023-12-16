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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إلكترونيا أو تمويل عقاري|مدير تحرير الأهرام الاقتصادي: طرح وحدات سكنية كاملة الخدمات

سقق توفرها الدولة
سقق توفرها الدولة

قال عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام الاقتصادي، إن وزراة المالية تقوم بالعديد من الإجراءات لعمل مرونة بالموازنة العامة للدولة فهناك صدمات تواجه الاقتصاد المصري خاصة في ظل التبعات التى تحدث من وقت لآخر ابتداء من كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وحرب السودان وحرب غزة، فكل هذه الصدمات العالمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ومنها مصر، ومن هنا اتخذت وزارة المالية إجراءات، حفاظا على الوضع الاقتصادي وتقليل مما يحدث من ازمات إقتصادية تأتي لمصر من الخارج خاصة ان المواطن المصري يعتمد على ان هذه هي سياسة الدولة.

وأستطرد منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، ان وزارة المالية تقوم يتقليل ومنع حدوث اي أزمات مالية في الإقتصاد المصري.

وأوضح مدير تحرير الأهرام الاقتصاي ان الدولة ممثلة في صندوق التنمية الحضارية تقوم بعمل تطوير الاماكن العشوائية والموجودة في مختلف محافظات الجمهورية والتى تتأهب القاهرة الكبري في العديد من المشروعات منها مشروعات الإسكان لتحول المناطق العشوائية سواء القديمة والمنهدمة لمساكن جيدة تليق بوصع المصريين.

 

الدولة قامت ببناء وحدات سكنية للمواطنين وتقدم تسهيلات للحجز سواء إلكترونيا أو عن طريق التمويل العقاري

وأردف عبد الناصر منصور، ان الدولة لا تكتف بعمل مدن جديدة سواء العاصمة الادراية وغيرها، ولكن الاهتمام كان بالمدن القديمة وتطوير العشوائيات من خلال عمل مشروعات سكنية في أماكن مختلفة وكافة محافظات الجمهورية سواء في محافظات الصعيد او الدلتا  وتطرح الدولة هذه المشروعات السكنية على  المواطنين للاستفادة منها وتقوم بعمل تسهيلات وتيسيرات للحجز سواء الكترونيا او من هلال التمويل العقاري ، لأن هذه الخطط سوف يتم تسليمها كاملة التشطيب الكامل وبها جميع  وكافة الخدمات والمرافق بالمنطقة والتجمعات السكنية الجديدة.

 

توافر كافة الخدمات بالمدن الجديدة التى تؤهل المواطن العيش فيها

وأوضح ان هذه المدن الجديدة والتجمعات السكنية تم عمل كافة الخدمات بها سواء خدمات من أسواق ومحال تجارية، وأيضا المشروعات التى تخدم المواطن التي يسكن فيها سواء كانت مدارس او وحدات صحية ومستشفيات وغيرها مما يستفيد بها المواطن اثناء المعيشة في هذه الأماكن،  حيث تسعي الدولة المصرية إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.
 

وزارة المالية أزمات مالية الإقتصاد المصرى المدن الجديدة التمويل العقاري وزارة الإسكان الاجتماعي الكترونيا

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