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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز ورقك .. خطوات التقديم على شقق جديدة بالإسكان الاجتماعى

شقق
شقق

 تسعي الدولة المصرية إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي  الحجز في  شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
 

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1160 وحدة .. تفاصيل طرح شقق الإسكان الجديدة| مواصفات وأماكن


ومن المقرر طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 63 م٢: 93 م٢ بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة وفق ما أعلنه  أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

موعد التقديم علي شقق الإسكان المتميز

ومن المقرر أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني «online»، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان حيث يتم  إتاحة والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023.

مقدم حجز شقق الإسكان المتميز


وتبلغ قيمة مقدم حجز شقق الإسكان المتميز لـ 60 ألف جنيه في هذا المشروع، كما يوجد 750 جنيها مصروفات إدارية وتأتي شروط حجز شقق الإسكان المتميز حسب كراسة شروط شقق الإسكان المتميز، كما يلي :-

- يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- يشترط ألا يقل من المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها لا يحق للأسرة «الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- تعتبر أحكام القانون رقم «59» لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

-  يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

-  الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشان مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

خطوات حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي

- تبدء أولي خطوات حجز شقق الإسكان بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان

- يتم استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل «المساحات - الاسعار - أرقام العمارات» مع إمكانية استعراض خطوات الحجز «فيديو / مكتوبة».

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بانشاء حساب جديد وذلك بالضغط على « تسجيل مستخدم جديد».

- يجب تسجيل البريد الإلكتروني «E-mail» لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم الضغط على مفتاح «أرغب في التقدم» ثم استخراج رقم الاستمارة سوف تظهر شاشة المراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على «تأكيد» ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

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الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

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بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

- يتم فى هذه الخطوة تحويل مبلغ  60.000 جنية فقط، جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 750 جنية رسوم تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب، رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي .
 

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