التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال كريستال بالاس، على ملعب الاتحاد، مساء السبت ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الرابع ب33 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز 15 ب16 نقطة.

واستعاد السيتي، نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالتغلب على لوتون تاون، ويسعى لتحقيق الانتصار اليوم للاقتراب أكثر من ليفربول المتصدر.



وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون، ووكر، دياز، أكي، جفارديول، رودريجو، لويس، برناردو، فودين، جريليش، ألفاريز

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: أورتيجا، فيليبس، ستونز، كوفاسيتش، جوميز، أكانجي، نونيز، بوب، سوسهو

كما أعلن روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

هندرسون، كلاين، وارد، جيهي، أندرسين، ميتشيل، أوليس، ريديفالد، ريتشاردز، شلوب، ماتيتا.

