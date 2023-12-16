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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجمات الحوثيين.. شركة فرنسية توقف عبور جميع شحناتها من البحر الأحمر

شركة سي إم إيه سي
شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية

أعلنت شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، اليوم السبت، عن وقف عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر مؤقتًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، اليوم السبت، إنها أوقفت مؤقتًا عبور جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

وأضافت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان صادر عنها أن "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأشارت "على هذا النحو، قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لنا في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر للوصول إلى المناطق الآمنة وإيقاف رحلتها في المياه الآمنة بأثر فوري حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة، بسبب هجمات الحوثيين، مضيفًا أنه سيكون لدى البيت الأبيض المزيد ليقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.

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