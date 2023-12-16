كلنا واحد.. الداخلية توزع المساعدات العينية على السيدات بالمناطق الأكثر احتياجا| صور

تواصل وزارة الداخلية تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن “شمال سيناء – جنوب سيناء – القليوبية – سوهاج – الوادي الجديد – قنا - الأقصر”.

ويأتي ذلك؛ تأكيدا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة، مثمنات ما لمسنه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن، وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام؛ لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

وجاء ذلك، في ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، ومراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد - معك فى كل مكان".

IMG_9714

IMG_9715

IMG_9716

IMG_9711

IMG_9712

IMG_9713

IMG_9708

IMG_9709

IMG_9710

IMG_9705

IMG_9706