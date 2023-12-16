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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يوجه الشكر لـ الإسماعيلي.. والأخير يرد: حريصون على استضافتكم دائمًا

الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي

أرسل نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطاب شكر إلى نظيره الإسماعيلي، بعد حفاوة استقبال فريق مواليد 2007 بالإسماعلية.

وقال الأهلي في خطابه إن حسن استقبال الفريق والحفاوة البالغة، يؤكد على الروح الرياضية بين الأندية العريقة، مُشددًا على الترحيب باستقبال فرق الإسماعيلي في أي لقاءات رياضية مستقبلًا.

نص خطاب الأهلي للنادي الإسماعيلي 

يسعدني أن أهدى سيادتكم تحيات السادة أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى.. وتحياتي

وبعد.. نتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير للحفاوة البالغة خلال إستقبالكم فريق مواليد ۲۰۰۷ لكرة القدم بالنادى الأهلى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٤ بالشكل الذي يتناسب مع المثل العليا والقيم الرياضية الاصيلة وبما ينعكس على تأكيد الروح الرياضية بين انديتنا العريقة، خاصة لما لمسناه من حسن استقبال من ناديكم الموقر.

وإذ نُرحب بإستضافتكم فى أى لقاءات رياضية تكون على أرض النادى الأهلى مستقبلاً.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.. تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رد الإسماعيلي على خطاب الأهلي

ورد الإسماعيلي على خطاب الأهلي عبر الصفحة الرسمية: “تصفو الضيافة وتزداد عذوبة، بالكرم وخير أخلاق الرجولة”.

واختتم: “الإسماعيلي حريص على استضافة الأهلي دومًا بالإسماعيلية بالشكل الذي يليق بقيمة الناديين”.


ونجح فريق الأهلي مواليد 2007، في الفوز على الإسماعيلي، (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمير، بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الجمهورية.

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