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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7-2 .. «أهلي 2008» يكتسح رأس غارب في بطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨، فوزًا كبيرًا على ضيفه رأس غارب، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق حمزة عبد الكريم (٣ أهداف)، وبلال عطية (هدفان)، وهدف واحد لكل من عبد الرحمن رامي «مانو» وزياد أيوب، علمًا أن الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين ٢ - ٢، قبل أن يسجل الأهلي ٥ أهداف في الشوط الثاني.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - محمد صبري شندي - آدم علاء - مهند الشامي.

وسط الملعب: سيف أحمد - عمر هشهش - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - حمزة عبد الكريم.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك فارس محمد بدلًا من مهند الشامي، وحسن محمد بدلًا من زياد أيوب، وصالح موسى بدلًا من هشهش، وأحمد كرم بدلًا من سيف أحمد.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ٣٦ نقطة في رصيده، وسجل ٤٧ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

النادي الأهلي الأهلى رأس غارب بطولة الجمهورية مدينة نصر

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